La fortuna: da oggi su RaiPlay in boxset la serie con Stanley Tucci

La fortuna arriva oggi su RaiPlay: la serie con Stanley Tucci, basata sul graphic novel Il tesoro del Cigno Nero di Guillermo Corral e Paco Roca, è disponibile in boxset sulla piattaforma digitale, nel formato originale composto da 6 episodi da 50' in versione doppiata VO e TLA con sottotitoli.

Ispirata ad una storia vera, la serie è diretta dal regista spagnolo premio Oscar, Alejandro Amenábar ("The Others" e "Mare Dentro") e racconta le vicende di un'azienda statunitense, specializzata nel recupero di tesori, che annuncia la scoperta del relitto di un galeone con all'interno il carico ancora intatto, nella zona dello Stretto di Gibilterra. Da quel momento avrà inizio un duro scontro con il Regno di Spagna, che rivendicherà la "proprietà" del veliero e dunque il diritto di accaparrarsi interamente il suo contenuto, consistente in svariate centinaia di migliaia di monete d'oro e d'argento.

La fortuna è in onda stasera anche su Rai1 (la prima parte è stata trasmessa ieri in prima serata) ma in una versione adattata per la messa in onda.