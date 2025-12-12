La fattoria degli animali: il trailer del film di Andy Serkis mostra l'inizio di una nuova società

Il film animato La fattoria degli animali diretto da Andy Serkis, in arrivo nel mese di maggio, ha ora un nuovo trailer che mostra l'inizio della società gestita dai sopravvissuti al tentativo di portarli al macello.

Il video condiviso online anticipa come la situazione scivola ben presto nel caos quando emergono i primi tentativi di compiere importanti differenze sociali.

Le star coinvolte nel film

Il cast di attori che hanno dato voce ai personaggi al centro del film La fattoria degli animali è composto da star come Seth Rogen, Glenn Close, Woody Harrelson, Kieran Culkin, Gaten Matarazzo, Laverne Cox, Jim Parsons, Kathleen Turner, e Iman Vellani.

Andy Serkis ha diretto il film, in arrivo nelle sale americane a maggio 2026, tratto dall'opera di George Orwell, mentre nel team dei produttori ci sono Adam Nagle e Dave Rosenbaum per Aniventure, e Jonathan Cavendish per Imaginarium Productions. L'animazione è curata da Cinesite, e la sceneggiatura è firmata da Nicholas Stoller.

Il romanzo originale del 1945 racconta la storia di un gruppo di animali che si ribellano contro i loro padroni umani per

creare una società egualitaria, solo per scoprire che il potere corrompe anche le migliori intenzioni.

Il video anticipa l'ambientazione contemporanea e qualche dettaglio sui 'villain' al centro della trama.

Ecco il trailer:

L'obiettivo del regista

Serkis ha dichiarato che La fattoria degli animali è più rilevante che mai in un'epoca in cui 'potere, propaganda e disuguaglianza' delineano le nostre società. Il filmmaker ha ribadito che il progetto non è stato ideato solo per intrattenere, ma anche per ricordare che "democrazia, libertà e integrità sono fragili, e bisogna tenerli d'occhio".

Andy ha ribadito che la sua speranza è che gli spettatori possano trarre ispirazione dal racconto e che decidano di difendere i valori importanti.