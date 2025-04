La fattoria degli animali: Glenn Close, Woody Harrelson e Kieran Culkin nel cast vocale di Andy Serkis

Per il suo adattamento animato del classico di George Orwell La fattoria degli animali, Andy Serkis ha riunito un cast vocale davvero stellare. Seth Rogen, Gaten Matarazzo, Steve Buscemi, Glenn Close, Laverne Cox, Kieran Culkin, Woody Harrelson, Jim Parsons, Kathleen Turner, e Iman Vellani, oltre allo stesso Serkis, daranno voce agli animali della satira allegorica a sfondo politico.

A firmare la sceneggiatura è Nick Stoller, che torna a raccontare la storia di un gruppo di animali che ribella contro il padrone umano prendendo il controllo della fattoria. Finita la rivolta, si trovano ad affrontare una nuova serie di sfide sotto il dominio di un astuto maiale di nome Napoleone (Seth Rogen) che si impone come dittatore. La situazione li costringe a trovare il coraggio di affrontare Napoleone.

Woody Harrelson ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo insieme al regista di The Batman Matt Reeves, che ha diretto Andy Serkis nel film sull'Uomo Pipistrello e in due capitoli della saga de Il pianeta delle scimmie.

Un'allegoria più attuale che mai

Woody Harrelson, doppiatore e produttore esecutivo di Animal Farm

Animal Farm è una satira politica antropomorfa su un gruppo di animali da fattoria che si ribellano al loro proprietario umano per creare una società libera ed equa, che alla fine cade a pezzi e si trasforma in una dittatura. La storia è stata pubblicata originariamente nel 1945 ed è stata adattata in numerose incarnazioni nel corso degli anni, incluso un popolare film d'animazione nel 1954.

Una versione live-action è stata realizzata nel 1999 da Hallmark con le voci di Kelsey Grammar, Julia Louis-Dreyfus e Ian Holm. Ecco cosa ha anticipato Andy Serkis sul nuovo progetto:

"Ovviamente è una rivisitazione contemporanea del racconto di George Orwell, così come è conosciuto e descritto nel libro. È una brillante allegoria, purtroppo eternamente attualità, sul potere assoluto che corrompe in modo assoluto. Ma nella nostra versione c'è anche molto umorismo. Sarà una satira divertente e un film per famiglie. È pensato per tutti. Quindi, ci sono molti livelli di difficoltà, e c'è umorismo per tutte le età".