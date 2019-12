La fantastica signora Maisel rinnovata per una quarta stagione!

La fantastica signora Maisel ha ottenuto il rinnovo per una quarta stagione da parte di Amazon Studios, a distanza di una settimana dall'arrivo degli episodi della terza in streaming.

Lo show, negli ultimi giorni, ha ottenuto delle importanti nomination ai Golden Globe e ad altri riconoscimenti come i SAG Awards, confermando l'ottima accoglienza riservata al progetto creato da Amy Sherman-Palladino e Dan Palladino.

La serie La fantastica signora Maisel - qui la recensione della terza stagione - ha ottenuto i dati migliori per quanto riguarda il numero di visualizzazioni su Prime Video durante il primo weekend di presenza in catalogo di nuove puntate e Jennifer Salke, a capo di Amazon Studios, ha dichiarato: "Siamo così felici del fatto che i nostri consumatori di Prime Video potranno vedere la continuazione della storia di Midge nella quarta stagione. Amy e Dan hanno creato dei personaggi così divertenti, affascinanti e in cui immedesimarsi, con la loro inimitabile arguzia e attenzione per i dettagli, e i nostri utenti intorno al mondo saranno felici di avere un'altra stagione ambientata nel mondo della Fantastica signora Maisel".

I due creatori e produttori hanno aggiunto: "Siamo stati elettrizzati nel sentire che per la quarta volta non dobbiamo fare i bagagli e liberare l'area. Vorremmo ringraziare Amazon per tutta la loro fiducia e il sostegno, la loro partnership e l'entusiasmo, e per darci l'opportunità di trascorrere il tempo con le nostre persone preferite, il cast e la troupe di Maisel, ancora per un po'".

La protagonista è l'attrice Rachel Brosnahan nel ruolo di Midge, una donna che dopo essere stata tradita dal marito inizia una carriera nel mondo della comicità, stringendo amicizia con la manager Susie, ruolo affidato ad Alex Borstein, e dovendo affrontare molte difficoltà nella vita privata e professionale.