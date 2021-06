La fantastica signora Maisel 4: Kelly Bishop nel cast

Kelly Bishop, star di Una mamma per amica, reciterà in La fantastica signora Maisel 4 con un ruolo ancora avvolto dal mistero.

La fantastica signora Maisel 4 avrà tra i protagonisti anche Kelly Bishop, l'attrice conosciuta dal pubblico televisivo per aver interpretato Emily Gilmore in Una Mamma per Amica.

La produzione dello show realizzato per Amazon Prime Video non ha attualmente svelato i dettagli del personaggio che le è stato affidato.

L'attrice Kelly Bishop, prima di apparire nelle puntate della quarta stagione di La fantastica signora Maisel, ha collaborato con Amy Sherman e Daniel Palladino anche in occasione di Bunheads.

Negli episodi inediti apparirà un altro volto molto amato da chi ha seguito Una mamma per amica: quello di Milo Ventimiglia.

Oltre alla protagonista Rachel Brosnahan, nel cast torneranno anche Alex Borstein, Michael Zegen, Marin Hinkle, Tony Shalhoub, Kevin Pollak, Caroline Aaron, ma anche Stephanie Hsu, che ha recitato nella terza stagione nei panni di Mei Lin, la nuova fiamma di Joel. Tra gli interpreti delle puntate inedite ci saranno poi anche Luke Kirby e John Walters.