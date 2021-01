La fantastica signora Maisel 4: al via oggi le riprese dei nuovi episodi

La fantastica Signora Maisel 4 è pronta a partire: sono iniziate oggi a New York le riprese dei nuovi episodi e a darne notizia è proprio lei, Rachel Brosnahan, la fantastica protagonista, attraverso l'account Instagram.

Naturalmente anche la produzione della serie Amazon Prime è in forte ritardo rispetto alla tabella di marcia programmata al rilascio della stagione 3: le riprese sarebbero infatti dovute iniziare nella primavera del 2020 ma questo non è stato possibile per via del virus. La creatrice de La fantastica signora Maisel, Amy Sherman-Palladino, aveva anticipato, durante un'intervista rilasciata nel mese di ottobre, che, salvo ulteriori problemi, il lavoro sulla stagione 4 della pluripremiata serie sarebbe cominciato nel mese di gennaio 2021.

"Stiamo preparando i costumi, si sta lavorando come matti per costruire i set ma è tutto sotto controllo" aveva dichiarato a TVLine.

Come cambierà l'interazione dei personaggi per via dei protocolli di sicurezza? Daniel Palladino ha spiegato che, sebbene agli spettatori la serie sembrerà sempre la stessa: "Ci saranno molti più effetti speciali perché dobbiamo limitarci a quello che adesso ci è consentito fare. Nella scorsa stagione, durante la première, c'erano 850 comparse in un hangar per aerei? Adesso non possiamo più farlo".

La fantastica signora Maisel: un'immagine dell'episodio O il cabaret o il cavolo

Oltre alla protagonista Rachel Brosnahan, nel cast torneranno anche Alex Borstein, Michael Zegen, Marin Hinkle, Tony Shalhoub, Kevin Pollak, Caroline Aaron, ma anche Stephanie Hsu, che ha recitato nella terza stagione nei panni di Mei Lin, la nuova fiamma di Joel. E tornerà anche Luke Kirby, ancora nei panni di Lenny Bruce: riuscirà a conquistare il cuore di Midge?

Non c'è ancora una data per il debutto de La fantastica Signora Maisel 4 su Amazon Prime Video, tuttavia è possibile ipotizzare che, salvo imprevisti, i nuovi episodi possano essere pronti per il rilascio già alla fine del 2021.