La famiglia Addams: Luis Guzmán avrà il ruolo di Gomez nella serie di Tim Burton

Luis Guzmán avrà il ruolo di Gomez nella serie Wednesday, l'attesa serie prodotta per Netflix creata da Tim Burton che riporterà sul piccolo schermo i membri della famiglia Addams.

La protagonista della storia sarà Mercoledì, la giovane intepretata da Jenna Ortega, che verrà mostrata mentre frequenta la Nevermore Academy.

L'attore Luis Guzmàn, recentemente nel cast di serie come Oz e Narcos, apparirà nel ruolo di Gomez Addams in veste di guest star.

Per ora, oltre a Jenna Ortega, non erano stati annunciati altri interpreti dello show intitolato semplicemente Wednesday.

La serie ideata da Tim Burton racconterà i tentativi di Mercoledì di imparare a gestire le sue capacità paranormali, fermare una serie di omicidi che sta terrorizzando la città e risolvere il mistero soprannaturale in cui erano stati coinvolti i suoi genitori 25 anni prima, il tutto mentre deve fare i conti con la vita complicata a Nevermore.

Burton debutterà sul piccolo schermo con questa nuova serie, mentre Al Gough e Miles Millar, creatori di Smallville, saranno autori e showrunner.