La donna alla finestra: il nuovo trailer del film con Amy Adams in arrivo su Netflix

Amy Adams è la protagonista del thriller La donna alla finestra, di cui Netflix ha condiviso un nuovo trailer in attesa del debutto previsto il 14 maggio.

Il video mostra una donna che soffre di agorafobia che si ritrova a vivere un periodo complicato. La protagonista stringe amicizia con la sua vicina, poi una sera sente delle urla provenire dalla casa di fronte e vede la sua nuova amica aggredita, ma la situazione si rivela forse più complicata di quanto possa pensare, portandola a chiedersi cosa sia reale e cosa no.

Il film La donna alla finestra racconterà la storia di una psicologa che soffre di agorafobia e vive da sola in un quartiere periferico di New York, trascorrendo il tempo guardando noir classici e interagendo prevalentemente online. La donna, inoltre, spia i suoi vicini come accade nei film che ama. Quando assiste a un crimine che avviene nella casa dall'altra parte del parco, la sua vita prende una svolta inaspettata.

Nel cast, oltre alla protagonista Amy Adams, ci saranno anche Anthony Mackie, Wyatt Russell, Julianne Moore, Gary Oldman e Brian Tyree Henry.

La donna alla finestra, tratto dall'omonimo romanzo scritto da A.J. Finn, è diretto da Joe Wright.