La donna alla finestra: il film con Amy Adams in arrivo su Netflix quest'anno

Dopo anni di ritardi, La donna alla finestra finalmente vedrà la luce su Netflix. Il thriller diretto da Joe Wright, con protagonista Amy Adams, basato sull'omonimo romanzo del 2018 di A.J. Finn, arriverà sulla piattaforma streaming nel corso del 2021.

La donna alla finestra: un'immagine di Amy Adams

Secondo Entertainment Weekly, La donna alla finestra uscirà nel 2021 su Netflix, dopo essere stato rimandato a lungo. Il film di Joe Wright, infatti, sarebbe dovuto uscire al cinema il 4 ottobre 2019. Tuttavia, proiezioni test disastrose hanno causato il ritardo del film, posticipato poi a varie date nel 2020, anch'esse cancellate a causa dell'emergenza sanitaria.

La storia raccontata nel romanzo e nel lungometraggio è incentrato sulla dottoressa Anna Fox, una donna di sempre più dubbia affidabilità che non può lasciare i confini della sua casa per via di una grave agorafobia, la paura di ambienti chiusi o aperti non familiari in cui ci si sente a disagio.

Il regista nominato ai Golden Globe Joe Wright ha raccontato ad EW che la sfida di raccontare una storia del genere lo attraeva: "Mi piaceva l'idea di raccontare una storia che si svolge completamente in casa. Sono anche interessato, e lo sono sempre stato, alla confusione tra realtà soggettiva e oggettiva, verità e bugie, e le bugie che diciamo a noi stessi e come creiamo la nostra realtà".

Per quanto riguarda le riprese, Joe Wright ha spiegato: "C'erano alcuni punti della trama che le persone hanno trovato un po' confusi. Abbiamo dovuto tornare indietro e chiarire alcuni punti, ma penso che abbiamo anche provato a non semplificare eccessivamente nulla e di rendere le cose troppo chiare. C'è un piacere nel non sapere cosa sta succedendo, ma allo stesso tempo, devi dare al pubblico qualcosa a cui aggrapparsi, devi guidarlo attraverso il labirinto del mistero e della paura".