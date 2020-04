La Dea Fortuna, i primi 10 minuti del film disponibili su YouTube

I primi 10 minuti di La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek sono disponibili su Youtube e dal 13 aprile il film sarà disponibile per il noleggio in digitale!

La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek, con protagonisti Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca e prodotto da Tilde Corsi e Gianni Romoli è disponibile con i primi 10 minuti su YouTube, una piccola anteprima della produzione Warner Bros. Entertainment Italia, R&C Produzioni e Faros Film.

Il film - già disponibile per l'acquisto - sarà disponibile per il noleggio in digitale a partire dal 13 Aprile. Da un soggetto di Gianni Romoli e Ferzan Ozpetek, la sceneggiatura è firmata da Gianni Romoli, Silvia Ranfagni e Ferzan Ozpetek. Nel cast troviamo inoltre Serra Yilmaz, Barbara Alberti, Sara Ciocca, Edoardo Brandi, Cristina Bugatty, Pia Lanciotti e Filippo Nigro.

La Dea Fortuna: Edoardo Leo e Stefano Accorsi in una scena del film

Le musiche originali della colonna sonora sono state composte da Pasquale Catalano, mentre tra i brani di repertorio figurano illustri nomi della musica italiana e internazionale tra cui Mina e Ivano Fossati con la splendida, intensa ballata "Luna Diamante", tratta dal loro album "Mina Fossati", il vincitore di Sanremo 2020 Diodato con "Che Vita Meravigliosa" e la cantautrice turca Sezen Aksu con la sua "Aldatildik".

La Dea Fortuna sarà disponibile per il noleggio dal 13 aprile su Sky Primafila, Infinity, Apple Tv, Youtube, Google Play, Rakuten TV, TIMvision, Chili, PlayStation Store, VVVVID, Microsoft Film & TV.