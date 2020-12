La cosa: il film di John Carpenter stasera su Italia 2

Va in onda stasera su Italia 2, alle ore 21:10, La cosa, il cult horror-fantascientifico diretto da John Carpenter nel 1982.

La Cosa: Una suggestiva scena del film

In una base militare statunitense sita al Polo Nord fa improvvisamente irruzione un elicottero, proveniente da una base norvegese poco lontana. Gli occupanti del velivolo attaccano i militari con granate e armi da fuoco prima di restare uccisi; apparentemente il bersaglio principale era però un cane, a prima vista inoffensivo. L'animale, ospitato dai militari, si rivelerà presto essere stato infettato da un organismo proveniente da un altro pianeta, capace di fagocitare gli esseri viventi terrestri per riprodurli alla perfezione. Il terrore si impossessa degli occupanti della base: a quanto pare uno o più di loro sono già caduti vittime del temibile organismo alieno, sostituiti da "copie" pressoché perfette...

Nel 1951 Howard Hawks aveva tratto ispirazione dallo stesso racconto per il suo La cosa da un altro mondo, ed è innegabile che, all'uscita nel 1982, su La cosa di John Carpenter gravò anche il paragone con l'illustre predecessore. Oltre al fatto che gli venne da subito preferito, tanto dal pubblico quanto dalla critica, un altro grande classico della fantascienza, questa volta rassicurante, uscito proprio nello stesso anno: E.T. L'Extraterrestre.

L'insuccesso quasi totale fu coronato dalla candidatura ai Razzie Awards per la colonna sonora di Ennio Morricone.

Solo dopo qualche anno i critici cominciarono a rivalutare, fino a innalzarlo a livello di cult, quello che resta il film preferito di John Carpenter tra tutti quelli girati nella lunga carriera.