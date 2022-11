La Conversione: le proiezioni-evento del documentario diretto da Giovanni Meola

Dopo aver vinto il Rome Independent Film Festival 2020, il documentario La Conversione, scritto e diretto da Giovanni Meola, esce nelle sale cinematografiche: dopo la proiezione di ieri al Gelsomino di Afragola (Napoli), il film approda oggi, 28 novembre, al cinema Partenio di Avellino alle 21 e giovedì 1° dicembre alle 21 al cinema Vittoria di Napoli. Alle proiezioni parteciperà il regista che, di volta in volta, sarà. anche affiancato dai protagonisti del documentario e da altri ospiti.

Il documentario narra la storia parallela dell'ex manager bancario Vincenzo Imperatore e dell'ex galeotto Peppe De Vincentis in un vortice di soldi e scrittura catartica. La perdizione, prima, e la redenzione, più tardi, che avviene attraverso due libri, due spettacoli teatrali e un film documentario.

"La Conversione", spiega ricorda Giovanni Meola. "racconta le vite al limite di Vincenzo Imperatore, prima gola profonda del mondo bancario, noto per il memoriale di denuncia e auto-denuncia 'Io So e Ho Le Prove', e quella di Peppe De Vincentis, trent'anni di galera alle spalle, gran rapinatore di banche e gioiellerie. Il nostro incontro, avvenuto circa dieci anni fa, ha determinato a cascata una serie di progetti (tra teatro e cinema) e oggi questo documentario nel quale irrompe la loro conversione laica."

"Ricordi e rievocazioni si alternano all'affresco dei rispettivi mondi che i due si fanno, senza mai essersi conosciuti prima, durante una cena nella umile casa di Peppe. Dopo quasi due anni dalla vittoria al RIFF, La Conversione approda nelle sale anche grazie al sostegno del bando regionale campano (in collaborazione con Film Commission Regione Campania) vinto dal documentario. La gioia di vederlo finalmente su grande schermo è enorme, come l'emozione che anima i due protagonisti. La fascinazione del rito collettivo della visione al buio è irrinunciabile ed è il prossimo passo che il film sta per compiere. In attesa dell'arrivo sulle piattaforme di streaming. Durante la pandemia non avrei scommesso un euro che tutto ciò sarebbe potuto accadere".