La compagnia del cigno 2: trama dell'ultima puntata, stasera su Rai1

La compagnia del cigno 2 torna stasera su Rai1 - e in streaming su RaiPlay - alle 21:25 con la sesta e ultima puntata. Accanto ai sette giovani musicisti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano ci saranno, in questa domenica 16 maggio 2021, anche due ospiti d'eccezione.

Cosa racconta la trama del doppio episodio finale? Che Irene supporta Luca con tutto il suo amore. È troppo prezioso ciò che hanno costruito fino a quel momento ed è necessario combattere per sostenere la sua innocenza. Anche i ragazzi non si danno per vinti e persino Sofia, in procinto di partorire, non perde occasione per tormentare l'Ispettrice Modiano a rivedere le indagini. Il Maestro, nonostante la tragica situazione che sta vivendo, aiuta comunque i suoi alunni e cerca di dare coraggio a Domenico nel recuperare il suo rapporto con Barbara.

La vita si rivela più forte della morte e la Compagnia si ritrova a condividere un momento di gioia che dona loro nuove speranze. Luca, sopraffatto dal dolore e dalla rassegnazione, non è più l'uomo che tutti conoscono. É in questa situazione di estrema difficoltà che i ragazzi della Compagnia capiscono l'importanza della loro unione e sono disposti a rischiare pur di scagionare il loro Maestro. L'ispettrice Modiano infatti, spinta dalla loro testardaggine, riprende in mano le indagini ed improvvisamente si aprono delle piste inaspettate...

Diretta da Ivan Cotroneo, anche la seconda stagione (qui la nostra recensione de La compagnia del cigno 2) è scritta dal regista insieme a Monica Rametta.

Ospiti speciali di questa puntata saranno Mika e Francesco Gabbani.

Nel cast Alessio Boni nei panni del maestro Marioni e Anna Valle in quelli di sua moglie Irene, Leonardo Mazzarotto, Fotinì Peluso, Emanuele Misuraca, Hildegard De Stefano, Ario Nikolaus Sgroi, Chiara Pia Aurora. E ancora: Francesco Tozzi, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Claudia Potenza, Rocco Tanica, Angela Baraldi, Pia Lanciotti e Barbara Chichiarelli.