La compagnia del cigno 2: trama della quinta puntata, stasera su Rai1

La compagnia del cigno 2 torna stasera su Rai1 - e in streaming su RaiPlay - alle 21:25 con la quinta puntata e con nuove storie e nuove sfide ad attendere i sette giovani musicisti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

La compagnia del cigno 2: Alessio Boni in una scena della fiction

Fin dalla trama del doppio episodio in onda oggi, domenica 9 maggio, si analizzano le circostanze del tragico evento che ha coinvolto il Maestro Kayà, che sono poco chiare. Ragion per cui l'Ispettrice Modiano, chiamata a indagare sul caso, nutre dei seri dubbi su Luca.

In Conservatorio sono tutti sconvolti, ma i ragazzi della Compagnia di nuovo uniti sono pronti a tutto pur di dimostrare l'innocenza del loro Maestro. Anche Barbara si unisce a loro, mentre inizia a capire che è il momento di prendere le distanze dalla relazione malata con Lorenzo.

Solo Matteo nutre delle perplessità: la rabbia può avere reso Luca capace di un gesto così estremo?

L'amore molto spesso ha delle conseguenze dolorose e i ragazzi della Compagnia devono farne i conti. In particolare Robbo, che deve confrontarsi con la libertà di Natasha, e Rosario, che soffre per le difficoltà della sua relazione con Anna. Mentre Barbara, con l'aiuto dei suoi Maestri e della Compagnia, trova la forza di reagire al potere manipolatorio di Lorenzo, Luca sembra non avere più la voglia di combattere. Anche Gabriella infatti è pronta a sostenere la sua colpevolezza. È proprio una rivelazione della donna a confermare i sospetti dell'Ispettrice Modiano. Per Luca la situazione si complica.

Diretta da Ivan Cotroneo, anche la seconda stagione (qui la nostra recensione de La compagnia del cigno 2) è scritta dal regista insieme a Monica Rametta.

Nel cast Alessio Boni nei panni del maestro Marioni e Anna Valle in quelli di sua moglie Irene, Leonardo Mazzarotto, Fotinì Peluso, Emanuele Misuraca, Hildegard De Stefano, Ario Nikolaus Sgroi, Chiara Pia Aurora. E ancora: Francesco Tozzi, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Claudia Potenza, Rocco Tanica, Angela Baraldi, Pia Lanciotti e Barbara Chichiarelli.