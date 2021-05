La compagnia del cigno 2: Ornella Vanoni guest star della nuova puntata, stasera su Rai1

Dopo Malika Ayane ecco Ornella Vanoni: la cantautrice milanese sarà infatti guest star della nuova puntata de La compagnia del cigno 2, l'amata serie tv che torna stasera su Rai1 in prima serata.

"La Compagnia del Cigno è una bellissima serie, intelligente e fatta col cuore" ha dichiarato Ornella Vanoni (che non sarà l'ultima ospite speciale della stagione). "Ho deciso di partecipare perché il lavoro di Ivan Cotroneo mi piace molto. Poi il fatto interessante è che i ragazzi siano tutti musicisti che Ivan fa diventare attori".

Sappiamo che è un'attrice assai dotata (è stata allieva prediletta di Giorgio Strehler all'Accademia d'Arte Drammatica del Piccolo Teatro, nonchè, in seguito, sua compagna), ma per conoscere il ruolo della Vanoni nel dettaglio bisognerà naturalmente aspettare le 21:25 di questa domenica 2 maggio 2021 (qui le anticipazioni della quarta puntata de La compagnia del cigno 2).

Dove eravamo rimasti

Matteo era stato protagonista degli scorsi episodi per una scelta molto difficile. Da una parte l'opportunità offerta da Teoman Kayà, dall'altra la lealtà verso gli amici.

Matteo sceglie di lasciarsi guidare dal Maestro e, affrontando un'audizione, riesce a vincere l'ambita borsa di studio in America. Non senza conseguenze: sia il Maestro Marioni, sia i suoi compagni - fatta eccezione per Sofia -, decideranno di prendere le distanze.