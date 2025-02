La città proibita: il trailer e il poster del film di Gabriele Mainetti svelano la data di uscita

Un tuffo nelle arti marziali per Gabriele Mainetti, che torna a esplorare i generi nel gustoso trailer de La città proibita, che anticipa l'arrivo del film in sala con Piper Film.

Arti marziali e romanità nel trailer della nuova fatica di Gabriele Mainetti, il misterioso La città proibita. Dopo aver reinventato il cinecomic italiana con Lo chiamavano Jeeg Robot, il regista romano torna a esplorare i generi dedicandosi stavolta al film di arti marziali, come anticipa il trailer che vede in azione la scatenata Yaxi Liu nei panni di Mei.

Scritto da Mainetti con Stefano Bises e Davide Serino, La città proibita arriverà nei cinema il 13 marzo distribuito da Piper Film. Ricchissimo il cast che vede in azione in ruoli inediti Marco Giallini, Sabrina Ferilli, Enrico Borello e Luca Zingaretti in una gustosa partecipazione. Il tutto condito di mosse alla Bruce Lee, combattimenti fulminei e un pizzico di mistero.

La sinossi

Mei (Yaxi Liu) arriva a Roma forte della sua abilità nelle arti marziali per cercare la sorella scomparsa misteriosamente. La ragazza approda nel ristorante che il cuoco Marcello (Enrico Borello) e la mamma Lorena (Sabrina Ferilli) portano avanti tra i debiti del padre Alfredo, che li ha abbandonati per fuggire con un'altra donna (Luca Zingaretti). Dopo un primo turbolento incontro, Mei e Marcello si troveranno uniti a combattere antichi pregiudizi culturali e nemici spietati, in una battaglia in cui la vendetta si fonderà con l'amore.