La Città Proibita di Gabriele Mainetti: Fabio Amurri firma la colonna sonora, l'uscita in digitale a breve

Uscirà prossimamente in digitale la colonna sonora originale de La Città Proibita, il nuovo film di Gabriele Mainetti che visita il genere di arti marziali in salsa romana. Autore della colonna sonora, edita da Flipper ed Edizioni Curci, è Fabio Amurri. Il film di Mainetti, interpretato da Yaxi Liu, Enrico Borello, Luca Zingaretti, Sabrina Ferilli e Marco Giallini, arriverà nelle sale italiane dal 13 marzo distribuito da PiperFilm.

"La colonna sonora, è concepita come una ricetta che mescola elementi tradizionali ed etnici in un equilibrio dinamico" ha dichiarato Fabio Amurri. "Il tessuto ritmico di percussioni stratificate unisce i mondi dei protagonisti, sostenendo le scene d'azione e celebrando il multiculturalismo di Roma. Al centro c'è Mei, il cui dramma e desiderio di vendetta influenzano il linguaggio musicale, contaminando anche quello di Marcello. Con timbri e temi ispirati all'animazione asiatica, Mei emerge come un'icona sospesa tra realtà e immaginario".

Faccia a faccia tra Enrico Borello e Marco Giallini

Che cosa accade nel film?

Come rivela la nostra recensione de La città Proibita, al centro della storia troviamo Mei (Yaxi Liu), ragazza cinese che arriva a Roma forte della sua abilità nelle arti marziali per cercare la sorella scomparsa misteriosamente. La ragazza approda nel ristorante che il cuoco Marcello (Enrico Borello) e la mamma Lorena (Sabrina Ferilli) portano avanti tra i debiti del padre Alfredo, che li ha abbandonati per fuggire con un'altra donna (Luca Zingaretti). Dopo un primo turbolento incontro, Mei e Marcello si troveranno uniti a combattere antichi pregiudizi culturali e nemici spietati, in una battaglia in cui la vendetta si fonderà con l'amore.

Una scena di combattimento

Scritto da Gabriele Mainetti con Stefano Bises e Davide Serino, La città proibita è una produzione Wildside, una società del gruppo Fremantle, Piperfilm e Goon Films ed è distribuito da Piperfilm. Nel cast gli attori Enrico Borello, Yaxi Liu, Marco Giallini, Sabrina Ferilli, Chunyu Shanshan e con la partecipazione di Luca Zingaretti.