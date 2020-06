La cattedrale del mare: la trama della terza puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5, alle 21:40, torna La cattedrale del mare con la terza puntata. La serie tv spagnola, con protagonista Aitor Luna nei panni del servo Arnau, è basata sull'omonimo romanzo scritto da Ildefonso Falcones.

La trama dei due episodi in onda stasera sulla rete ammiraglia Mediaset anticipa che Arnau si imbatterà in un gruppo di concittadini inferociti pronti a linciare uno schiavo che, a sua volta, tenta di proteggere tre bambini ebrei. Con molto coraggio Arnau li trarrà in salvo. Questo gli consentirà di essere accolto dalla ricchissima famiglia del banchiere ebreo Hasdai, padre dei bambini salvati. Inoltre, come ricompensa riceverà una piccola fortuna con cui iniziare l'attività di banchiere. Grazie al suo passato, che gli ha permesso di sviluppare grandi abilità in ambito economico, le sue ricchezze cresceranno a dismisura e la sua posizione sociale non sarà mai più la stessa.

Dove eravamo rimasti

Nella seconda puntata abbiamo lasciato il protagonsita, Arnau, cresciuto e con un forte desiderio di vendetta maturato dopo la prematura morte del padre. Durante la permanenza a Barcellona, Arnau si è innamorato di Aledis, ragazza però già promessa a un altro uomo. Ha sposato quindi un'altra donna, Maria. Il giovane si è unito all'esercito del Re e ha trascorso cinque anni lontano da casa. Tornato finalmente a Barcellona, ha dovuto fare i conti con la peste che ha decimato la popolazione e ucciso la moglie Maria...