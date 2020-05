La cattedrale del mare: trama della seconda puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5, alle 21:40, torna La cattedrale del mare con la seconda puntata. La serie tv spagnola, con protagonista Aitor Luna nei panni del servo Arnau, è basata sull'omonimo romanzo scritto da Ildefonso Falcones.

La trama dei due episodi in onda stasera sulla rete ammiraglia Mediaset (qui il link al promo della nuova puntata) anticipa che Arnau (Aitor Luna) inizia a lavorare alla costruzione della Basilica occupandosi del carico delle pietre. Nel frattempo, il giovane incontra Aledis (Andrea Duro) ed è affascinato dalla bellezza della ragazza. Intanto la guerra arriva a Barcellona e Arnau è di nuovo vittima di un destino crudele. Incontra un'altra donna ma il suo cuore appartiene ancora ad Aledis. Non c'è tempo da perdere in mollezze, però: come se non bastasse fa il suo ingresso sulla scena anche la peste!

Dove eravamo rimasti

Anni Venti del 1300, il servo Bernat - dopo una serie di vicissitudini legate al suo status sociale - fugge a Barcellona, città in cui vive sua sorella, e porta con sé il figlio Arnau. Per il piccolo vuole una vita migliore e per questo inizia a lavorare per Puig, marito della sorella. Il ragazzino cresce quindi a Barcellona con la stessa indole battagliera del padre. Conosce Joan, con il quale instaura un'amicizia fraterna. Insieme, scoprono che in città stanno costruendo la Basilica di Santa Maria del Mar.