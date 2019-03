La Casa su Netflix in streaming da oggi!

Nella nuova ondata di horror in arrivo su Netflix nel mese di marzo, arriva anche La Casa, il remake di Fede Alvarez del grande classico di Sam Raimi, disponibile in streaming a partire da oggi 1 marzo!

Il film oggi disponibile su Netflix è uscito nelle sale italiane nel 2013, e nel momento in cui è stato annunciato il progetto moltissimi fan del film originale si sono dimostrati molto scettici. La scelta intelligente di Alvarez è stata quella di prendere una via un po' diversa e di reinterpretare, in alcuni momenti, il capitolo del 1981. In La casa la protagonista è Mia, una ragazza la cui vita è segnata dal lutto e dalla tossicodipendenza. Insieme al fratello e altri amici, si reca nel cottage di famiglia per liberarsi dei suoi demoni: una volta arrivati sul posto, Mia distrugge davanti a tutti l'ultima dose di droga in suo possesso e giura che smetterà per sempre di usarla. Per diverse ragioni, tutti finiscono in cantina, dove viene ritrovato un antico libro, che appena viene letto, butterà Mia e tutti i suoi amici in un incubo senza fine.

L'originale di Sam Raimi quando uscì fu adorato da Stephen King, e la sua recensione contribuì al passaparola, ma in molti paesi il film non uscì nelle sale, o uscì in una versione molto più soft, mentre in altri paesi La casa è arrivato nelle sale solo dopo il successo di Raimi con la trilogia di Spider-Man. I diretti sequel, La casa 2 e L'armata delle tenebre, puntano oltre che all'horror anche all'effetto comedy, distanziandosi così dal primo capitolo. Il personaggio principale della trilogia originale, Ash, interpreto da Bruce Campbell, è poi stato protagonista della serie tv Ash vs. Evil Dead, durata 3 stagioni sul canale americano Starz.

Il "soft reboot" di Fede Alvarez è una delle tante novità in catalogo a marzo su Netflix che questo mese ha messo a disposizione degli utenti tantissimi film horror da non perdere, oltre a anteprime e saghe di successo.