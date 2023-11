La casa nera: Ezra Claytan Daniels sceneggiatore del reboot del film horror

Il reboot del film horror La casa nera ha trovato il suo sceneggiatore: sarà Ezra Claytan Daniels, già nel team di autori di Doom Patrol e Night Sky, a occuparsi del progetto.

Il lungometraggio, che riporta sugli schermi la storia diretta da Wes Craven, sarà prodotto da Monkeypaw Productions tramite il suo accordo con Universal.

Il ritorno dell'inquietante horror

Jordan Peele e Win Rosenfeld saranno i produttori della nuova versione del film La casa nera, attualmente nelle prime fasi di sviluppo.

La versione originale della storia, scritta e diretta da Wes Craven, racconta la storia di Fool (Brandon Adams), che si introduce nell'abitazione dei suoi padroni di casa, dove scopre un disturbante scenario. Il giovane cerca di fuggire prima di essere intrappolato e incontra la figlia della coppia, Alice (A.J. Langer), che è riuscita a evitare i comportamenti dei suoi genitori folli, unendo le forze con lei per provare ad andarsene dalla casa.

Ezra Claytan Daniels ha recentemente collaborato con Jordan Peele in occasione di Out There Screaming, una collezione di racconti brevi.