Jordan Peele produrrà il remake di uno degli horror più sottovalutati di Wes Craven, ecco quale

Jordan Peele produrrà il remake di uno degli film più sottovalutati del maestro dell'horror Wes Craven. Si tratta del cult movie La casa nera del 1991. Secondo Deadline la Monkeypaw Productions di Peele produrrà il film e Ezra Claytan Daniels - autore di Doom Patrol e Night Sky - tornerà a collaborare con il regista dopo l'antologia di racconti horror Out The Screaming, scrivendo la sceneggiatura del remake.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli essendo il progetto ancora in fase di sviluppo presso Universal Pictures. Di conseguenza non siamo a conoscenza neanche di chi dirigerà il reboot. Non è la prima volta che Peele produce un remake di un grande cult: nel 2021 il regista ha prodotto Candyman, sequel del film di Bernard Rose degli anni '90.

Una scena de La casa nera

La casa nera

Il film La casa nera è stato scritto e diretto da Wes Craven, considerato maestro dell'horror, ed è stato distribuito negli Stati Uniti a novembre nel 1991. Al centro della trama ci sono un ragazzo e due rapinatori che si introducono in una casa situata nel ghetto di Los Angeles con l'intenzione di rubare una collezione di monete rare, ma si ritrovano intrappolati nell'abitazione, scoprendo inoltre una serie di terrificanti segreti. Craven si era ispirato a una notizia di cronaca degli anni Settanta che aveva come protagonista due ladri che mentre derubavano un appartamento avevano scoperto due bambini rinchiusi in casa per anni dai genitori. La casa nera è diventato nel tempo un classico molto apprezzato per i temi della guerra di classe e della gentrificazione.