La casa nera: Jordan Peele produrrà il remake del cult horror

La casa nera, il film diretto da Wes Craven nel 1991, avrà un remake e nel team della produzione ci sarà anche Jordan Peele, che collaborerà nuovamente con Universal Pictures.

Il filmmaker ha già collaborato con lo studio in occasione dei film Scappa - Get Out e Noi.

Il film La casa nera è stato scritto e diretto da Wes Craven ed è stato distribuito negli Stati Uniti a novembre nel 1991. Al centro della trama c'è un ragazzo e due adulti, che sono rapinatori, che si introducono in una casa situata nel ghetto di Los Angeles con l'intenzione di rubare una collezione di monete rare, ma si ritrovano intrappolati nell'abitazione, scoprendo inoltre una serie di terrificanti segreti.

Jordan Peele sarà coinvolto come produttore, ma non sarà impegnato dietro la macchina da presa. Nel team della produzione ci sarà anche Win Rosenfeld, già partner del regista, tramite la loro Monkeypaw Productions.

Peele, prossimamente, sarà coinvolto anche come produttore di Sinkhole, un film che avrà come protagonista Issa Rae e si ispirerà a un racconto scritto da Leyna Krow.