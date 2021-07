La casa in fondo al lago, trailer in esclusiva dell'horror "subacqueo"

La casa in fondo al lago è un film horror tutto ambientato sott'acqua: ecco in esclusiva il trailer ufficiale della pellicola dei registi francesi Alexandre Bustillo e Julien Maury

La casa in fondo al lago, di cui vi presentiamo il trailer ufficiale in esclusiva, è un horror incentrato su una casa infestata adagiata sul fondo di un lago. La pellicola, diretta dai registi francesi Alexandre Bustillo e Julien Maury, arriverà nelle sale italiane il 5 agosto, distribuita da Notorious Pictures.

Nel trailer che vi mostriamo in esclusiva i due protagonisti si immergono per la prima volta nel lago ed entrano in contatto con la casa adagiata nel lago. Subito si accorgono che qualcosa non va "e incredibile è rimasto tutto esattamente com'era" dice Tina sottolineando che tutto dovrebbe essere in decomposizione, ma non è così.

Tina e Ben sono una coppia di giovani youtuber specializzati in video di esplorazione subacquea. Durante le immersioni in un remoto lago francese, scoprono una casa sommersa in acque profonde. Quella che inizialmente era una scoperta unica si trasforma presto in un incubo quando capiscono che la casa era teatro di crimini atroci. Intrappolati, con le loro riserve di ossigeno che cadono pericolosamente, Tina e Ben si rendono conto che il peggio deve ancora venire: non sono soli in casa.

La casa in fondo al lago è un horror tutto ambientato sott'acqua ed è diretto dalla coppia di registi francesi Alexandre Bustillo e Julien Maury, conosciuti per À l'intérieur e Leatherface.

Nel cast troviamo James Jagger e Camille Rowe nel ruolo dei protagonisti, affiancati da Eric Savin e Carolina Massey. La scenografia è di Alexandre Bustillo e di Julien David. Il lungometraggio arriverà nelle sale italiane il 5 agosto prossimo distribuito da Notorious Pictures.