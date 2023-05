La casa in fondo al lago stasera su Rai 4, trama e cast del film horror

Stasera su Rai 4 va in onda La casa in fondo al lago, ecco la trama, il cast e la nostra recensione del film horror

Se siete appassionati di film horror, stasera, 3 maggio 2023, alle 21:20, potreste puntare su La casa in fondo al lago, in onda su Rai 4. Questo lungometraggio è stato diretto da Alexandre Bustillo e Julien Maury, i quali hanno anche scritto la sceneggiatura. Ecco la trama, il cast, le recensioni e il trailer del film

Trama de La casa in fondo al lago, il film di Rai 4

La casa in fondo al lago: un'immagine del film

Tina e Ben è una giovane coppia di youtuber che ha intrapreso un viaggio attraverso la Francia. Il loro intento è quello di realizzare emozionanti video di esplorazione subacquea, con i quali ottenere un immediato riscontro dal popolo della rete.

La casa in fondo al lago: James Jagger, Camille Rowe in una scena del film

Un giorno incontrano un tale, Pierre, che propone loro di accompagnarli attorno a un lago, totalmente immerso nel bosco. Qui, sul fondo, si troverebbe una casa sommersa, rimasta però intatta rispetto all'usura provocata dall'acqua. Mostrandosi molto intrigati dalla proposta, Tina e Ben si lanciano verso questa nuova avventura, inconsapevoli di quanto li attenda realmente.

La casa in fondo al lago: Camille Rowe in una scena del film

Giunti sul luogo, i due si immergono nello splendido specchio d'acqua per cercare di realizzare quanti più video possibile ma, ben presto, si renderanno conto che quella casa non è il posto quasi fatato che avevano immaginato. In passato, infatti, è stata teatro di orribili crimini, rimasti nascosti nel tempo. Come se non bastasse, un'oscura presenza si paleserà dinanzi a loro, e li intrappolerà in fondo al lago, proprio mentre le riserve d'ossigeno cominceranno a scarseggiare. Chi prevarrà nell'eterna lotta tra spiriti buoni e cattivi?

Curiosità de La casa in fondo al lago

La casa in fondo al lago è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 5 agosto 2021. Qui trovate la nostra recensione del film. La casa in fondo al lago è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 74% sul 100% mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.4 su 10

La casa in fondo al lago