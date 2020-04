La casa di carta, Raquel Murillo guarita dal Coronavirus accusa: "Ci hanno nascosto la verità"

Itziar Ituño, protagonista della serie La casa di carta con il ruolo di Raquel Murillo, è guarita dal Coronavirus e non ha esitato ad accusare le autorità, sostenendo in un'intervista che sia stata nascosta la verità.

La star della serie Netflix è infatti intervenuta durante una trasmissione in onda su Radio Ciudad a distanza di un mese dalla rivelazione di essere positiva al Coronavirus. Itziar Ituño ha spiegato: "Ho trascorso un brutto periodo e il mio compagno è stato ricoverato 8 giorni in ospedale. Non è una semplice influenza, dà sintomi molto rari, ti fa sentire cose strane".

L'interprete dell'ex poliziota Raquel Murillo nello show La casa di carta, ha ribadito che è stata fortunata perché ha dovuto affrontare "solo" tosse, febbre e la perdita totale dell'olfatto e del gusto.

Itziar ha quindi proseguito: "A livello personale mi ha cambiata molto. Questo virus ti obbliga a rallentare, ad ascoltare molto il tuo corpo, ad osservarti, a capire bene cosa mangiare. Mentre sono stata malata ho cercato di cambiare me stessa". A colpirla emotivamente, inoltre, i lutti affrontati da molti tra i suoi conoscenti: "Nella mia città ci sono stati molti morti, ho conoscenti i cui parenti non ne sono usciti, ed è stato molto difficile non poter dire addio o fare una sepoltura dignitosa. Mi ha toccato abbastanza da vicino".

La protagonista degli incredibili piani criminali al centro de La casa di carta non ha poi risparmiato parole dure nei confronti delle autorità, accusando apertamente: "Questa non è un'influenza comune e le misure sono arrivate tardi. Non è stata presa sul serio. Qui le persone sono state costrette ad andare a lavorare quando in Italia c'erano già abbastanza morti. Non mi sembra accettabile che per mantenere l'economia la gente venga gettata nella fossa dei leoni. Ci hanno mentito e la situazione reale ci è stata nascosta in modo che il panico non si diffondesse, ma questo vuol dire trattare i cittadini come bambini".

L'interprete di Raquel Murillo in particolare ha attaccato le dichiarazioni delle autorità spagnole con cui si sosteneva che il virus avrebbe attaccato maggiormente solo gli anziani, non chiunque a prescindere dall'età, e che ha contribuito a far aumentare in modo esponenziale i contagi e a far emergere i problemi del Sistema Sanitario nazionale. L'attrice ha però concluso la sua riflessione con un po' di positività: "A livello globale, bisogna imparare la lezione che il pianeta ci sta dando. Spero che questo cambierà molte cose e che le persone avranno priorità più chiare, come avere un buon sistema sanitario".