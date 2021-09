La casa di Carta: il secondo libro ispirato alla serie si intitolerà "L'Accademia"

La casa di carta, la serie in lingua non inglese più vista di sempre, avrà un secondo libro intitolato L'Accademia, pubblicato in Italia a partire dal 4 novembre grazie alla casa editrice Magazzini Salani.

Lo show è tornato recentemente su Netflix con la prima parte della quinta stagione, che concluderà la storia, e da oggi il romanzo inedito è prenotabile su tutti gli store online.

Il successo della serie La casa di carta, che nel 2018 ha conquistato anche l'International Emmy Award come miglior serie tv drammatica, l'ha portata a ottenere milioni di fan in tutto il mondo, in particolare in paesi come l'Italia, la Francia, il Portogallo, l'India, l'America Latina e, ovviamente, la Spagna.

La sinossi del nuovo libro in arrivo a novembre è la seguente: "Buongiorno. Prima di tutto permettetemi di darvi il benvenuto all'Accademia. Vi chiedo scusa per i modi un po' scortesi, oserei dire, con cui vi abbiamo portati qui, ma spero che capiate. Sono state migliaia le persone che hanno risposto al reclutamento, ma siete stati selezionati solo voi. Vi faccio le mie più sincere congratulazioni".

Sergio Marquina, detto il 'Professore', autore della più grande rapina che il mondo ricordi, è tornato. Un annuncio, comparso sul giornale più famoso di Spagna, ha messo sotto scacco la polizia e dato speranza ai molti che vorrebbero cambiare il proprio destino. Il Professore, infatti, sta allargando la sua banda e per farlo ha deciso di sfidare le menti più brillanti del Paese in un luogo segreto, l'Accademia. L'Accademia ha l'aspetto di una fabbrica abbandonata, un relitto industriale dall'aria grigia e dismessa. All'interno, uno sparuto gruppo di uomini e donne dall'aria ordinaria è seduto ai banchi e si guarda intorno con circospezione. Ma questa non è una scuola, e gli aspiranti rapinatori lo sanno bene. Tra le mura dell'edificio li aspettano complessi enigmi da risolvere e rompicapi da decifrare, ideati per testare il loro ingegno e il loro coraggio. E come sempre, quando entra in gioco il Professore, la posta in gioco è alta, molto alta. Per portare a termine la missione non sarà necessario essere i più forti, i più intelligenti o i più veloci, bisognerà dimostrare di essere disposti a tutto.

La casa di carta: la copertina del romanzo L'Accademia

Disponibile in tutte le librerie e store online, il primo libro ufficiale della serie, L'enigma del Professore, era stato pubblicato da Magazzini Salani nel 2020. Una storia del tutto originale che, partendo dai ricordi di giovinezza del professore, porta in primo piano un suo nuovo amico d'infanzia: Jero Lamarca. Che ruolo ha avuto questo enigmatico figuro nella progettazione del colpo del secolo? Che influenza ha esercitato sul contorto labirinto che è la mente del professore?

Il volume è sviluppato come un libro interattivo, in cui il lettore seguirà una vera e propria "caccia al tesoro" e mettere alla prova il proprio intuito e la propria intelligenza a colpi di enigmi e rompicapi per continuare nella storia.