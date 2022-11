La Casa di Carta: Corea, il nuovo teaser della Parte 2 della prima stagione

Netflix ha condiviso un nuovo teaser della Parte 2 della serie La Casa di Carta: Corea, che tornerà con i nuovi episodi in streaming dal 9 dicembre.

Nel video si scopre qualche nuovo dettaglio del piano del Professore per provare a far fuggire, sfruttando il caos, i suoi complici dalla zecca di stato.

Nei nuovi episodi, come emerge anche dal breve filmato, verranno introdotti dei personaggi inediti.

La casa di carta: Corea è scritta da Ryu Yong-jae.

Il remake de La casa di carta vedrà il Professore e la sua squadra tentare di mettere a segno una rapina di enormi proporzioni. Tutti gli episodi sono stati diretti da Kim Hong-sun, che in precedenza ha diretto acclamati drammi come The Guest, Voice e Black. Nel cast anche Eugene Ko, Park Hae-soo, Yunkin Kim, Jeon Jong-seo, Lee Si-woo, Yoo Ji-tae, Kim Ji-hoon e Hao Feng.