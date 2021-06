La casa di carta, Álex Pina anticipa la "distruzione totale" nell'ultima stagione

Cosa ci attende nella quinta e ultima stagione de La casa di carta? La distruzione totale secondo Álex Pina, autore della serie spagnola divenuta un successo globale grazie a Netflix.

La casa di carta: una foto della serie

La casa di carta sta per fare ritorno per la quinta e ultima stagione, che sarà divisa in due parti. Lo showrunner Álex Pina ha dichiarato a EW che l'impatto della morte di Nairobi (Alba Flores) si farà sicuramente sentire nel capitolo conclusivo del crimine spagnolo:

"Stiamo già vedendo una delle conseguenze della morte di Nairobi. Il resto del team la vede come una chiamata all'azione nella guerra contro il sistema e le autorità. La loro compagna defunta è sempre molto presente, a volte parlano di lei. Nairobi illuminerà la loro lotta nell'ultima stagione".

La casa di carta 5: ecco le teorie più interessanti

Il produttore esecutivo Jesús Colmenar ha aggiunto: "Nairobi ha rappresentato il cuore della banda in un certo senso. In quest'ultima stagione lei avrebbe avuto difficoltà a inserirsi perché questa è una stagione di confronto diretto. Ma la sua eredità ispirerà gli altri personaggi".

La casa di carta 4: un'immagine della quarta stagione

Forte di un incredibile successo internazionale, La casa di carta si concluderà in bellezza. Come anticipa il suo autore, la quinta stagione "sarà molto diversa dalle precedenti". Dopo l'escalation del conflitto tra la banda e le autorità e oltre alla morte di Nairobi, l'ultima stagione vede la squadra del Professore (Álvaro Morte) pronta ad andare in guerra:

"L'idea romantica di una rapina senza vittime, di una lotta per la libertà e la resistenza senza ferire nessuno si schianta contro il muro della realtà in quest'ultima stagione. D'ora in poi, i personaggi dovranno combattere per la propria vita. Questa stagione vedrà la totale distruzione".

Potete scoprire tutto ciò che sappiamo su La casa di carta 5 in attesa dell'arrivo della prima parte della stagione, attesa su Netflix il 3 settembre.