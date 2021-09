La casa di carta 5: Parte 2, una clip in anteprima (VIDEO)

Netflix ha condiviso online una clip in anteprima di La casa di carta: Parte 2, l'ultimo capitolo della storia in arrivo il 3 dicembre.

La casa di carta 5 tornerà con la seconda parte, che segnerà la fine della storia raccontata nella serie spagnola, il 3 dicembre e Netflix ha condiviso una clip in anteprima.

Nel video la banda svela che il Professore è scomparso e nessuno sa dove si trova, obbligando i protagonisti a prendere una decisione difficile dovendo fare i conti con la polizia.

La serie La casa di carta si concluderà dopo cinque stagioni ricche di sorprese, svolte inaspettate, morti ed eventi sconvolgenti. Le teorie dei fan, dopo l'arrivo della prima parte dell'ultimo capitolo della storia, sono davvero molte e soprattutto legate a protagonisti come Berlino, interpretato da Pedro Alonso, che secondo molti spettatori non sarebbe realmente morto.

L'attore, online, ha semplicemente commentato dichiarando: "Attenti a ciò che chiedete! Non dico altro. Attenti perché, a volte, bisogna mangiarsi le proprie parole. Sento dire spesso che Berlino non è morto ma non posso rivelare niente."

La sinossi La casa di carta 5 è la seguente:

La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l'esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra.