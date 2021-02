La casa di carta 5: Netflix "stuzzica" i fan sull'uscita della serie (FOTO)

La Casa di Carta 5 è tra i titoli più attesi dagli utenti di Netflix e, alcuni giorni fa, un post condiviso su Instagram ha alimentato le speranze dei fan relative a un imminente debutto delle puntate.

Il profilo ufficiale della piattaforma di streaming ha infatti pubblicato una foto che ritrae insieme Il Professore e Berlino.

Lo scatto dedicato ai protagonisti della serie La casa di carta mostra insieme Álvaro Morte e Pedro Alonso e la didascalia sottolinea: "Questa foto sul set per ricordarvi che, qualsiasi cosa accada, arriverà la quinta stagione de La casa di carta".

Dal set delle ultime puntate dello show spagnolo non erano emerse molte indiscrezioni relative alle sorprese che, senza alcun dubbio, la storia riserverà ai fan. Le immagini realizzate sul set hanno però confermato il ritorno di Berlino e il Professore era stato ritratto ricoperto di sangue, mentre l'interprete di Alicia Serra, Najwa Nimri, aveva condiviso un video realizzato durante una pausa e che la mostrava senza pancione e con del sangue sul braccio, alimentando così le ipotesi che la donna partorirà e potrebbe persino entrare a far parte della banda.

Il debutto del prossimo capitolo della storia dovrebbe comunque avvenire entro l'estate.

La casa di carta 4, la recensione: Amore e morte nella Banca di Spagna

Sugli schermi di Netflix tornerà la banda con Úrsula Coberó (Tokyo), Álvaro Morte (Il Professore) , Itziar Ituño (Lisbona), Pedro Alonso (Berlíno), Miguel Herrán(Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stoccolma), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marsiglia), Belén Cuesta (Manila), Fernando Cayo (Colonnello Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri(Ispettrice Sierra), José Manuel Poga (Gandía) e molti altri. A loro, si aggiungono Miguel Ángel Silvestre (Sky Rojo, Sense 8) e Patrick Criado (La gran familia española, Vivere senza permesso).

Jesús Colmenar sarà produttore esecutivo insieme ad Alex Pina, che lavorerà anche come showrunner. Cristina López Ferraz tornerà come direttore della fotografia e produttore esecutivo. Javier Gómez Santander (head writer), Migue Amodeo (direttore della fotografia) e Esther Martínez-Lobato saranno co-produttori.

La Casa di Carta 5 verrà diretta da Jesús Colmenar, Koldo Serra e Álex Rodrigo.