La casa di carta 4: in arrivo i puzzle ispirati alla serie Netflix

La casa di carta 4 debutterà su Netflix il 3 aprile e Clementoni ha ora annunciato la messa in vendita di alcuni puzzle ispirati all'apprezzata serie spagnola che ha conquistato il pubblico di mezzo mondo.

Le immagini scelte dall'azienda sono rappresentative dell'atmosfera che contraddistingue lo show, davvero ricco di colpi di scena e imprevisti di ogni tipo. I fan non dovranno nemmeno risparmiare in modo eccessivo: Clementoni ha infatti annunciato che il prezzo consigliato è di 9.90€.

Lo show, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe già stato confermato per una quinta parte e si è parlato di uno spinoff de La casa di carta, tuttavia per ora i produttori hanno mantenuto il riserbo per quanto riguarda i potenziali progetti in fase di sviluppo.

Il finale de La casa di carta 3 ha messo in scena diversi cliffhanger, come Nairobi in fin di vita alla cattura di Lisbona, fino alla disperata reazione del Professore che dichiara guerra allo Stato. Dopo questo finale, maggiore spazio sarà dato ai sentimenti, quindi, come anticipa Alex Pina e meno alle scene d'azione a cui siamo più abituati. Ne La casa di carta 4 il ritmo sarà più lento e verrà dato maggiore spazio alla vita dei personaggi, ma è stato annunciato anche un momento molto potente, che cambierà drasticamente tutto.