La Casa di Carta: confermato uno spin-off su uno dei protagonisti!

La Casa di Carta potrebbe avere uno spin-off come rivela Jesús Colmenar, produttore esecutivo e regista di numerosi capitoli della serie Netflix, che sarà incentrato su uno dei protagonisti della serie e sarà prodotto dalla piattaforma streaming.

Durante il Festival Festival Internazionale del Cinema di Almería, il 17 novembre, Jesùs Colmenar, affiancato da Pedro Alonso che nella serie interpreta Berlino, ha dichiarato: "Netflix ha contemplato di realizzare uno spin-off de La casa di carta. Questa informazione ci costerebbe la vita. Tutti i personaggi sarebbero ottimi protagonisti per un buono spin-off (...) Sono talmente forti che si potrebbe realizzarne uno per ciascuno"

Molti fan saranno felici di sapere questa notizia e soprattutto già girano voci su chi potrebbe essere il protagonista dello spin-off, visto che il regista della serie era in compagnia di Pedro Alonso. Infatti, molti pensano si tratterà proprio di Berlino, che al momento continua a far parte della trama de La Casa di Carta grazie ad una serie di flashback che rivelano il suo ruolo nel piano per svaligiare la Banca di Spagna. Tenere in "vita" Berlino è stata una scelta del regista, in quanto il personaggio secondo lui non aveva ancora finito la sua corsa: "Abbiamo deciso di tenerlo in vita, nonostante le sue caratteristiche chiave sono scomparse con lui alla fine della seconda stagione"

Oltre alla notizia dello spin-off, Jesùs Colmenar ha anche annunciato una quinta stagione de La casa di carta, che sarà realizzata dopo la release della quarta nel 2020:"Se non avessimo incontrato una valida ragione e non avessimo potuto 'correggere' la storia per raccontare ancora qualcosa, non saremmo certamente tornati. La quarta stagione sarà abbastanza dura per i telespettatori, ma si può tranquillamente dire che ce ne sarà anche una quinta."