La Casa di Carta 4: il nuovo teaser trailer svela il destino di Nairobi?

Un nuovo teaser trailer de La casa di carta 4, rilasciato oggi da Netflix, potrebbe aver svelato quale sarà la sorte di Nairobi, appesa a un filo nell'esplosivo finale della stagione 3.

La casa di carta 4 arriverà sulla piattaforma streaming il prossimo 3 aprile e, nonostante i 40 secondi al cardiopalma della nuova clip, con tanto di conto alla rovescia, l'attenzione dei fan non potrà che concentrarsi sugli ultimi fotogrammi: stesa su un lettino, attaccata a un respiratore, è proprio Nairobi quella che vediamo aprire gli occhi? Naturalmente questo non è necessariamente indizio della sua sopravvivenza, ma d'altronde per scoprirlo manca davvero poco.

Nel cast della serie spagnola troviamo Álvaro Morte (Il Professore), Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlino), Alba Flores (Nairobi), Itziar Ituño (Lisbona), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Stoccolma), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Luka Peros (Marsiglia), Hovik Keuchkerian (Bogotá) e Rodrigo de la Serna (Palermo). Najwa Nimri (Ispettore Sierra), Fernando Cayo (Colonnello Tamayo), Juan Fernández (Colonnello Prieto), Fernando Soto (Angel) e Mario de la Rosa (Suárez) danno vita al corpo di polizia che cercherà di distruggere la Resistenza. Nel cast anche Pep Munné (Governatore), Enrique Arce (Arturo Román), Kiti Manver (Mariví) e José Manuel Poga (Gandía).