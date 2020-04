La Casa di Carta 4: Luka Peros svela un dettaglio curioso legato a Marsiglia

La casa di carta 4 ha tenuto incollati agli schermi i fan e ora l'attore Luka Peros ha svelato un particolare retroscena riguardante Marsiglia che nella recente stagione ha avuto un ruolo chiave.

Le dichiarazioni sono state compiute al sito Sensacine con cui ha realizzato un'intervista per parlare dello show di Netflix.

Luka Peros ha così raccontato di essersi occupato del doppiaggio del suo personaggio in cinque lingue diverse oltre a quella originale in spagnolo. Nella serie La casa di carta i fan possono così sentire la sua voce nelle versioni in italiano, francese, inglese, portoghese e tedesco.

L'interprete di Marsiglia ha spiegato di aver dovuto viaggiare molto fin da bambino a causa degli impegni di lavoro del padre, un ingegnere petrolchimico, ritrovandosi a vivere in città come Zagabria, Austria, Abu Dhabi, New York e Barcellona. In una sequenza della quarta stagione la serie fa riferimento al fatto che Marsiglia sia poliglotta durante uno scambio di battute con il Professore mentre si trova in Africa e si altera perché conosce molte lingue, ma non quella locale.

Luka ha inoltre spiegato di non aver ancora visto il risultato finale, pur essendosi divertito molto a recitare nel ruolo di Marsiglia in varie lingue, mantenendo comunque l'inflessione balcanica richiesta per la parte.

