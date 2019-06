La Casa di Carta 3: nel trailer della serie Netflix si lotta per la sopravvivenza

I protagonisti de La Casa di Carta 3 lottano per la vita nel nuovo trailer appena diffuso da Netflix. La banda capeggiata dal Professore era riuscita ad evadere, alla fine della stagione 2, ma la polizia spagnola continuerà a cercarli anche in capo al mondo.

Così, quando la serie tornerà, il prossimo 19 luglio su Netflix, sarà meglio non lasciarsi ingannare dalle mete esotiche in cui quasi tutti i protagonisti del colpo alla zecca nazionale spagnola sono riusciti a rifugiarsi. Tokyo e Rio saranno pure felici e innamorati in quel paradiso dal mare turchese in cui li avevamo ritrovati nel primo teaser diffuso mesi fa, ma la situazione sta per complicarsi, per ciascuno di loro, e ancora una volta solo due fattori potrebbero riuscire a salvarli: restare uniti e un nuovo piano del Professore.

Ecco il trailer ita de La Casa di Carta 3:

Con l'arrivo del nuovo trailer arriva anche un nuovo problema da risolvere: le forze speciali spagnole (o chi per loro) sono riuscite ad acciuffare proprio i due amanti Tokyo e Rio. Se lei riesce a scappare e a chiedere aiuto, lui non è altrettanto fortunato. Naturalmente, come in qualunque squadra, il problema di uno solo diventa il problema di tutti. Ecco perchè la prima parte del piano è rintracciare ogni altro membro, anche in capo al mondo (è un po' quello che succede, nei secondi finali, con l'incontro tra Berlino e il Professore a Firenze), e la seconda è molto più semplice: fare molto, molto rumore.

Nel cast dei nuovi episodi troveremo Hovik Keuchkerian, Jaime Lorente, Rodrigo de la Serna, Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Darko Peric, Luka Peros, Esther Acebo, Pedro Alonso, Miguel Herrán e Alba Flores. La terza parte de La casa di carta tornerà su Netflix il 19 luglio 2019.