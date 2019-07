La casa di carta 3: stasera su Rai2, con Simona Ventura, speciale sulla serie

La Casa di Carta 3 arriva stasera su Rai2? Sì, e a condurre le operazioni sarà Simona Ventura, che per l'occasione, vista la passione del Professore per la geografia, è diventata Simona Fuerteventura.

Di cosa si tratta : sarà uno speciale dedicato alla terza stagione della serie spagnola che è arrivata proprio oggi su Netflix (trovate qui la nostra recensione de La casa di carta 3), e andrà in onda su Rai2 alle 23:00. A dare l'annuncio è stato un promo, lanciato dalla stessa Simona Ventura sui propri canali social, in cui parte della banda, con tanto di maschera e tuta rossa, escogita un piano di fuga. Sorpresa: legata e ancora non imbavagliata in un angolo del rifugio c'è proprio Simona Ventura che, dopo aver aver fatto allontanare i malviventi con la sua nota, velocissima parlantina, viene lasciata sola a lamentarsi: "Non mi lasciate qui da sola. Siete veramente tremendi". Per poi chiosare con una delle sue frasi rimaste agli annali dai tempi della sua Isola dei famosi: "Ma tornatevene in Spagna!".

Yo soy Simona (Fuerte) Ventura e soy prigioniera de la Banda!!! Questa sera su Rai 2 ore 23:00 scoprirete di più! Passo e chiudo! @RaiDue @netflixit #LCDP3 pic.twitter.com/8yqOBh602p — Simona Ventura (@Simo_Ventura) 19 luglio 2019

La casa di carta 3, il cast a Milano: "Un successo assolutamente inaspettato"

In occasione dello Speciale La casa di carta, Simona Ventura non sarà da sola: ad accompagnarla durante la puntata ci saranno i "veri" criminali della serie Netflix, ovvero alcuni dei protagonisti del cast: Úrsula Corberó (Tokyo), Jaime Lorente (Denver) ed Ester Acebo (Monica), gli stessi presenti a Milano in occasione della conferenza stampa e dell'anteprima con gli oltre 5.000 fan che si sono riuniti ieri sera in Piazza Affari per la proiezione dei primi due episodi.

Dopo aver invaso per un giorno intero il palinsesto di Italia1, dunque, Netflix riprova a "prendere in ostaggio" la tv generalista ancora una volta, con questa iniziativa che coinvolge quella che, in effetti, dopo Stranger Things, si è rivelata la serie di maggior successo della piattaforma.