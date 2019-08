Successo clamoroso per la terza stagione de La casa di carta, che diventa la serie non in lingua inglese più seguita nel mondo di Netflix.

La casa di carta 3 infrange ogni record su Netflix e conferma il fortunato trend estivo della piattaforma streaming. La terza stagione della serie spagnola firmata da Alex Pina è stata vista da 34.355.956 di account Netflix nei primi sette giorni di messa in onda.

Netflix ha lanciato la terza stagione de La casa di carta il 19 luglio, ottenendo il miglior risultato sulla settimana per una serie non in lingua inglese. Inoltre la serie spagnola ha infranto il record della serie o film più visto su Netflix in vari territori chiave del mondo. I paesi in questione includono non solo la Spagna, ma anche Francia, Italia, Argentina, Brasile, Cile e Portogallo. La casa di carta 3 ha avuto enorme successo anche in India.

Questo risultato spinge Netflix in direzione di un futuro sempre più internazionale stimolando la sua capacità di produrre serie e film in varie parti del mondo, rivolti non solo al paese d'origine, ma a una fruizione globale.

Il 70% degli account, più di 24 milioni quindi, hanno ultimato la visione della terza stagione de La casa di carta 3 nella prima settimana. Un invito al binge watching, se paragonato con i 18,2 milioni che hanno ultimato Stranger Things 3 , altra serie dei record. Qui trovate la nostra recensione de La casa di carta 3.