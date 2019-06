La casa di carta 3: Palermo tra i nuovi personaggi della serie Netflix

La casa di carta 3 vedrà l'esordio di nuovi personaggi e uno di loro sarà Palermo. Ecco spiegato, dunque, il significato della particolare campagna marketing di Netflix, che nei giorni scorsi aveva diffuso un particolare teaser in cui risuonavano le note dell'inno italiano e aveva seminato indizi, portando nelle piazze di alcune città delle statue con la classica tuta rossa.

Palermo, che sarà interpretato da Rodrigo de la Serna, non sarà la sola new entry del gruppo di criminali capeggiati dal professore: prepariamoci a dare il benvenuto a Stoccolma, quella Esther Acebo che avevamo conosciuto negli episodi precedenti, Lisbona (Itziar Ituño), Bogotà (Hovik Keuchkerian) e Marsiglia (Luka Peros). Nuovi arrivati e veterani sono insieme nella nuova locandina, da cui però è assente colui che tutti credevamo morto ma che, come svelato dal trailer, è vivo, vegeto e "in gita" a Firenze, dove si è svolta una parte delle riprese per la terza stagione de La casa di carta.

Nel cast dei nuovi episodi troveremo Hovik Keuchkerian, Jaime Lorente, Rodrigo de la Serna, Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Darko Peric, Luka Peros, Esther Acebo, Pedro Alonso, Miguel Herrán e Alba Flores. La terza parte de La casa di carta tornerà su Netflix il 19 luglio 2019.