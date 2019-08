La Casa di Carta 3: anche Neymar nel cast della serie Netflix!

Neymar lo desiderava e La Casa di Carta 3 ha realizzato il sogno: è apparso in un cameo nei nuovi episodi della serie Netflix che sono stati distribuiti a luglio.

L'annuncio è arrivato dai suoi stessi canali social: un video brevissimo in cui uno dei calciatori più pagati al mondo appare con quella che è ormai la divisa ufficiale della banda del Professore, tuta rossa e maschera di Dalì. "Ho realizzato il mio sogno e ho fatto parte della mia serie preferita. E ora posso condividere Joao con tutti voi! Grazie, La casa di carta". Perchè Neymar, nelle puntate 6 e 8 della nuova stagione (qui la nostra recensione de La Casa di Carta 3), ha interpretato il monaco Joao, brasiliano come lui, che parlando con Berlino racconta: "Non mi piacciono nè il calcio nè le feste. Ai Mondiali prego sempre per la nostra Seleção".

Come mai Netflix ha tenuto nascosta così a lungo una simile chicca? Per via del processo aperto contro Neymar: a giugno il calciatore era stato accusato di stupro dalla modella Najila Trindade, così Netflix ha deciso di tagliare le sue scene in attesa della sentenza del tribunale. Proprio negli ultimi giorni il giudice ha confermato l'innocenza dell'attaccante (il caso è decaduto per mancanza di prove) e così Netflix non ha perso tempo, ha subito ripubblicato l'intera stagione, questa volta completa del monaco Joao.