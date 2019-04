La Casa di Carta 3: nelle immagini ufficiali della nuova stagione Tokyo e Rio sono innamoratissimi!

La Casa di Carta 3 ha appena annunciato il suo prossimo ritorno su Netflix con quattro nuove immagini ufficiali direttamente dai nuovi episodi, oltre che con un breve teaser trailer in cui è stata svelata la data di partenza.

Il 19 luglio non è proprio dietro l'angolo ma i fan possono intanto consolarsi con la visione di Rio e Tokyo più innamorati che mai. I due ragazzi si trovano in quel paradiso dal mare turchese visto nel teaser e sembrano finalmente spensierati. I giorni concitati della rapina più grande della storia spagnola sono ormai lontani e tutti sembrano godersi il meritato riposo: Denver è sorridente al fianco della sua amata, Helsinki e Nairobi hanno tutta l'aria di divertirsi molto insieme. Uno sguardo fugace anche al Professore e a Raquel, anche loro sereni nonostante gli ultimi secondi della clip non lasciassero presagire niente di buono.

Ecco le foto de La Casa di Carta:

La Casa di Carta 3: il Professore e Raquel

La Casa di Carta 3: Denver

La Casa di Carta 3: Tokyo e Rio

La Casa di Carta 3: Helsinky e Nairobi

La casa di carta, con le prime due parti lanciate nel 2018, è la serie in lingua non inglese più vista sulla piattaforma streaming. La serie è prodotta da Vancouver Media. Netflix ha di recente annunciato un accordo multiplo con il creatore della serie Alex Pina. Negli episodi già disponibili si raccontava la storia di uno spettacolare ed elaborato crimine ideato dal Professore che, insieme a un gruppo di criminali, prendeva il controllo sulla Zecca di Stato per stampare miliardi di euro e fuggire con i soldi, facendo inizialmente pensare alla polizia che si trattasse di un tentativo di semplice furto. Il finale della serie spagnola aveva lasciato in sospeso i fan sul destino di alcuni dei protagonisti. Nel cast, tra gli altri, Ursula Corbero, Alvaro Morte, Jaime Lorente, Miguel Herrán, Darko Peric, Alba Flores, Esther Acebo, Itziar Ituno, Enrique Arce, Kiti Mánver, Juan Fernández, e Mario de la Rosa.