La casa dei fantasmi, le star disertano la premiere per lo sciopero: i personaggi Disney li sostituiscono

Il red carpet de La casa dei fantasmi è stato popolato dai personaggi in costume di Disneyland: lo sciopero della Screen Actors Guild (SAG-AFTRA), iniziato il 14 luglio, impedisce agli attori di partecipare agli eventi promozionali di tutte le produzioni degli studi coinvolti.

Questo potrebbe comportare ritardi nelle date di uscita di alcuni progetti in arrivo, ma l'uscita de La casa dei fantasmi (ispirato all'omonima attrazione del parco a tema Disneyland) era già prevista per il 28 luglio e di conseguenza la campagna promozionale si è svolta normalmente fino alla premiere.

Variety ha condiviso alcuni video della prima della pellicola che ha avuto luogo a Disneyland. Poiché le star del film, tra cui Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Jamie Lee Curtis e Jared Leto, non hanno potuto partecipare, il red carpet è stato animato dai personaggi in costume di Disney del parco a tema.

SAG-AFTRA è attualmente in sciopero per ottenere un miglior contatto per gli interpreti, cercando un accordo con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) che regoli l'uso dell'intelligenza artificiale e garantisca giuste royalties per lo streaming. I video diffusi da Variety testimoniano quanto siano importanti le star di un progetto per richiamare l'attenzione su di esso.