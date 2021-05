La casa: Alyssa Sutherland e Lily Sullivan star del sequel Evil Dead Rise

La casa avrà un nuovo sequel intitolato Evil Dead Rise e le protagoniste saranno Alyssa Sutherland e Lily Sullivan.

Il progetto, destinato a HBO Max, sarà scritto e diretto dall'irlandese Lee Cronin.

Sam Raimi sarà coinvolto come produttore esecutivo di questo nuovo tassello del franchise horror che ha preso il via con il suo film La casa nel 1981. Nel team della produzione ci saranno inoltre Robert Tapert e Bruce Campbell, attore che ha avuto il ruolo di Ashley J. Williams nei film originali e nella serie televisiva sequel.

Evil Dead Rise racconterà la storia di due sorelle, che non hanno più rapporti da tempo e saranno interpretate da Alyssa Sutherland e Lily Sullivan. Le due si ritrovano, ma il loro incontro viene interrotto dalle forze demoniache che le obbligano a lottare per la sopravvivenza.

Lee Cronin è stato scelto di persona da Sam Raimi, Tapert e Campbell dopo aver visto il film The Hole in the Ground.

Il lungometraggio sarà realizzato da HBO Max e, forse, a livello internazionale verrà distribuito nelle sale.

Raimi ha dichiarato: "Sono elettrizzato all'idea di riportare La casa da New Line dopo 40 anni dall'uscita nelle sale del primo film. La storia della società per quanto riguarda la loro attività nel genere horror parla da sola. Sono inoltre egualmente eccitato nel poter lavorare con Lee Cronin, il cui talento come narratore lo rendono il filmmaker ideale per continuare questo franchise".

Bruce Campbell ha aggiunto: "La casa parla di persone normali che superano situazioni straordinariamente terrificanti. Non vedo l'ora che Alyssa e Lily raccolgano la sanguinosa eredità di chi è arrivato prima di loro e portino avanti quella tradizione".

Le riprese del nuovo film si svolgeranno in Nuova Zelanda.