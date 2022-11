La California: biglietti omaggio per vedere il film in sala a Roma e Milano

Ecco le modalità per ottenere dei biglietti omaggio per le proiezioni in anteprima di La California di Cinzia Bomoll nelle città di Roma e Milano, il film arriva al cinema il 24 novembre.

Dopo essere stato presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle, arriva al cinema La California di Cinzia Bomoll, nelle sale italiane dal 24 novembre. Alcuni fortunati spettatori potranno assistere alle prime di Roma e Milano grazie ai biglietti omaggio messi a disposizione.

Prodotto da Cinzia Bomoll per Amarcord e Karina Jury per 17Produccciones con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, e distribuito da Officine UBU, La California è un film al femminile incentrato sulle gemelle Ester e Alice che, nella profonda provincia emiliana, andranno incontro a un unico destino. Nel ricco cast troviamo Silvia e Giulia Provvedi, Eleonora Giovanardi, Alfredo Castro, Andrea Roncato, Vito, Stefano Pesce, Angela Baraldi e i cantanti Lodo Guenzi e Nina Zilli, con la voce narrante di Piera Degli Esposti.

Biglietti omaggio: dove e quando

La prima di Roma si terrà giovedì 24 novembre alle ore 21,00 (con photocall alle 20,30) al Cinema Adriano, con la presenza della regista Cinzia Bomoll e degli interpreti Silvia e Giulia Provvedi (Le Donatella) e Andrea Roncato.

La prima di Milano si terrà, invece, venerdì 25 novembre alle ore 21,45 (con photocall alle 21,15) all'Anteo Palazzo del Cinema con la presenza della regista Cinzia Bomoll e degli interpreti Silvia e Giulia Provvedi (Le Donatella), Nina Zilli ed Eleonora Giovanardi.

Gli spettatori che vorranno partecipare alle prime de La California potranno usufruire dei 10 inviti omaggio, 5 per città, messi a disposizione. Ogni invito è valido per una sola persona.

Come richiederli

Gli inviti saranno assegnati fino a esaurimento e dovranno essere richiesti inviando una email a info@blublunetwork.com. Attenzione: riceveranno risposta alla email di richiesta solo coloro a cui verranno concessi gli inviti.

Nina Zilli ci parla de La California, il film che la vede per la prima volta attrice

La sinossi de La California

Per diventare la donna che vorresti, qualche volta devi metterti nei panni del tuo perfetto opposto. Anche se è la persona che hai più cara al mondo, dovrai sfidarla. Se poi per cornice c'è una provincia chiamata per ironia della sorte La California, sarà facile che i suoi abitanti "di frontiera" si intreccino con la tua vita, e te la salvino. Una storia di formazione, con elementi thriller, si muove in una provincia emiliana talmente genuina da rendere "brillante" anche una storia nera. Chi era realmente Ester? La verità si cela dietro a un fatto di cronaca di provincia, dove il suicidio della ragazza viene dato per scontato. La tenacia della gemella, con la collaborazione di chi nel paese de La California ha sempre lottato per la giustizia, porterà alla rivelazione dei fatti reali. Il futuro sarà un posto migliore dove tornare tutti "a respirare", grazie alla solidarietà della piccola comunità.