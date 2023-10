La caduta della casa degli Usher, Mike Flanagan svela un dettaglio sull'episodio 4: 'Attenti al finale'

Uno dei più celebri racconti di Edgar Allan Poe, Il gatto nero, è confluito nel quarto episodio de La caduta della casa degli Usher, acclamata serie di Mike Flanagan per Netflix. Adesso il creatore dello show è tornato a occuparsi di gatti rivelando alcuni importanti dettagli sull'episodio in questione.

In due recenti tweet, Mike Flanagan ha chiarito alcuni dubbi riguardanti il quarto episodio e il gatto Plutone.

A una fan che gli chiede cosa gli abbiano fatto i gatti, Flanagan risponde: "Va bene. Quindi... Il gatto nero è stato scritto da Edgar Allan Poe. Nella SUA versione, un gatto viene ucciso. Nella MIA versione, il gatto è...

(spoiler)

...nella MIA versione, l'uccisione del gatto si rivela essere un'allucinazione. Nella MIA versione, il gatto è vivo e vegeto. Allora chi odia i gatti? :)".

Alla reazione stupita della follower che gli chiede: "Aspetta. Quando si scopre che si trattava di un'allucinazione?!?! So che il gatto malvagio era un'allucinazione, ma Plutone non è morto?" Flanagan entra maggiormente in dettaglio nella spiegazione aggiungendo: "Ecco perché abbiamo dato molta importanza al fatto che Plutone indossasse un collare Gucci e il nuovo gatto no. Guardate il gatto nell'inquadratura finale dell'episodio, che indossa il collare... e la vasca da bagno vuota, il che significa che TUTTA la violenza animale è stata immaginata".

La verità dietro il quarto episodio

Fondamentalmente, Mike Flanagan spiega che nessun gatto viene mai ucciso nella storia dello show. Infatti, il gatto che terrorizza Leo, quello che lui uccide e quello che lo acceca orribilmente, è tutto nella sua testa. Sono visioni fabbricate dal demone Verna (Carla Gugino), che si traveste da manager di un rifugio per gatti per pilotare il destino di Leo. L'occhio cavato di Verna rispecchia quello del gatto cieco e si comporta in modo felino, più o meno come quando incarna la fisicità di uno scimpanzé poco prima dell'omicidio di Camille (Kate Siegel) nell'episodio 3.

Il gatto nero è solo uno dei numerosi riferimenti ai racconti di Edgar Allan Poe contenuti ne La caduta della casa degli Usher. La serie racconta la devastazione a cui va incontro la potente famiglia degli Usher, che amministra una casa farmaceutica responsabile della crisi degli oppioidi negli USA.

Gustatevi la nostra recensione de La caduta della casa degli Usher. La serie è disponibile su Netflix.