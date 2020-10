La Bonne, Florence Guérin com'è oggi: dopo una tragedia ha cambiato nome (FOTO)

Florence Guérin in una scena de La Bonne

La protagonista de La Bonne, Florence Guérin, fu lanciata dal regista Salvatore Samperi e divenne uno dei più gettonati sex symbol degli anni '80. Nel 2000 però, dopo la morte del figlio in un incidente automobilistico, Guerin è tornata a recitare ma ha cambiato nome: Florence Nicolas è da allora il suo nuovo nome d'arte ed è anche un omaggio al figlio scomparso. Ecco com'è oggi Florence Guerin.

Florence Guérin: ecco com'è oggi l'attrice francese

Una foto recente di Florence Guérin

Il sedere di Florence Guérin nel film erotico La Bonne

La Bonne di Salvatore Samperi è il film che ha dato a Florence Guerin la notorietà internazionale. In La Bonne l'attrice interpreta la moglie del protagonista e viene coinvolta in un ménage à trois con la domestica e il farmacista del paese. Florence, di origini francesi, è nata a Nizza il 12 giugno del 1965 e ha debuttato oltralpe con il film per la TV La Naissance du jour di Jacques Demy. In Italia, prima di lavorare con Samperi, l'attrice ha avuto un piccolo ruolo nel film Caligola e Messalina di Bruno Mattei e Antonio Passalia.

Florence Guerin in una scena de La Bonne

Grazie a questi ruoli Florence Guerin diventa in breve tempo uno dei sex symbol di quegli anni partecipando a una serie di film erotici: nel 1985 è la protagonista femminile di Declic dentro Florence, ispirato all'omonimo fumetto di Milo Manara nel quale Florence è vittima di uno scienziato che non accettando il suo rifiuto inventa una macchina per farle perdere ogni inibizione sessuale. Nel 1987 l'edizione italiana di Playboy le dedica la copertina di giugno.

Florence Guérin nuda

Il percorso nel genere erotico di Florence Guérin continua con film come Voglia d'amore e Delitto alla moda, in cui delle modelle sono perseguitate da uno stalker. Dopo aver interpretato la seducente Nadine in L'attrazione, Florence continua a lavorare in Italia e la ritroviamo in D'Annunzio, Profumo, Scuola di ladri - parte seconda e Sotto il vestito niente II. Nel 1990 è l'edizione spagnola di Playboy a dedicarle la copertina del numero di ottobre.

Nel 1998 la vita di Florence Guerin è completamente stravolta: il 31 maggio è vittima di un grave incidente stradale causato da un guidatore ubriaco a Villepinte. Il suo unico figlio Nicolas, di cinque anni, muore nella tragedia. La Guerin è rimasta in coma per molto tempo ed è stata costretta a una lunga riabilitazione. Dopo due anni l'attrice torna a recitare in alcune serie televisive affiancando al suo nome quello del figlio, da allora il suo pseudonimo è Florence Nicolas.