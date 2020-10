La bonne: stasera su Cielo il film erotico con Florence Guérin

Appuntamento con l'erotismo, stasera su Cielo alle 21:15, e con La bonne, il film diretto da Salvatore Samperi nel 1986 scelto dalla rete all'interno del ciclo "voulez-vous coucher avec moi".

La vita da moglie della giovane e bella Anna (Florence Guérin) non è poi tanto allegra: il marito Giacomo, avvocato, passa lunghe ore in consiglio comunale, la suocera, vecchia, ammalata e lamentosa, le impone un'assistenza incessante.

Per fortuna in casa c'è la domestica Angela (Trine Michelsen), una ragazza del contado, giovane anche lei, fresca ed esuberante.

Senza figli com'è, Anna trova in quella giovinezza strane rispondenze, esplorando piano piano con Angela intimità personali prima ignote o mai tentate.

I giochi erotici tra le due ragazze si spingono oltre quando, su istigazione di Angela, coinvolgono il farmacista Mario in un ménage à trois. Ma tutto, prima o poi, è destinato a finire...