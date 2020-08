La Bella e la Bestia, i registi del cartoon: "Nemmeno un dollaro dai live action Disney"

Kirk Wise e Gary Trousdale, i due registi di classici Disney come La Bella e la Bestia hanno rivelato di non aver percepito nessuna retribuzione per il rifacimento 'live action' del 2017.

Kirk Wise e Gary Trousdale, i due registi di classici Disney come La Bella e la Bestia hanno rivelato di non aver percepito nessuna retribuzione per il rifacimento live action del 2017, nonostante compaiano come come produttori esecutivi e molti spezzoni siano stati ripresi fedelmente dal film di animazione originale. L'incredibile dichiarazione arriva a margine di una lunga chiacchierata online organizzata da Collider, chiamata Collider Connected, in cui i due autori si sono soffermati anche su ciò che pensano di questi rifacimenti, togliendosi qualche 'sassolino dalla scarpa'.

La Bella e la Bestia: Emma Watson e Luke Evans interpretano Belle e Gaston

La questione pagamenti è esplosa quando è stato reso noto che nella versione 'dal vivo' di Mulan nessuno tra coloro che hanno partecipato al cartone del 1998 è stato citato nei credits. Questo perché chi lavora nel mondo dell'animazione è rappresentato da un sindacato diverso rispetto a quello con attori in carne e ossa. Pertanto sia Wise che Trousdale sono rimasti sorpresi quando nei titoli di coda de La Bella e la Bestia firmata da Bill Condon siano apparsi in qualità di produttori esecutivi, facendo notare di averlo saputo quasi per caso, e soprattutto di non essere stati retribuiti.

"Non ho ricevuto il becco di un quattrino dal nuovo La Bella e la Bestia", ha chiosato Kirk Wise; mentre Gary Trousdale conferma che: "Non c'era nulla di finanziariamente rilevante [per noi ndr.] in quella decisione. E il fatto che siamo apparsi nei credits mi ha francamente sorpreso".

A far pressione affinché comparissero i loro nomi è stato Don Hahn, il produttore dell'originale che nel 1991 fu candidato clamorosamente agli Oscar come miglior film, venendo poi battuto da Il silenzio degli innocenti:

"Ha spinto molto per convincerli", ha spiegato sempre Trousdale e quando è andato alla prima del film all'El Capitan insieme alla sua compagna e si è visto citato ha esclamato: "Santo cielo, ci sono!".

La Bella e la Bestia: Emma Watson e Dan Stevens nella scena del ballo

Per quanto riguarda il loro parere su questi rifacimenti, i giudizi sono comunque impietosi: "Ho sentimenti contrastanti riguardo ai remake live-action - spiega Kirk Wise - Da un lato, è fantastico essere stati coinvolti in film che hanno avuto così tanta longevità e hanno generato un così vasto affetto nel pubblico tale da rendere le persone entusiaste di vedere un nuovo adattamento del film sul grande schermo. Però... perché non vedi direttamente il vecchio film?".

Gary Trousdale è stato addirittura più diretto: "La mia opinione completamente obiettiva e non edulcorata è che i film animati siano comunque migliori. Ma questa è solo la mia opinione". "No, non solo la tua"_, ribatte Wise, facendo intendere che i due sono sulla stessa lunghezza d'onda. Chissà se adesso, per il remake de Il gobbo di Notre-Dame, verranno finalmente non solo accreditati ma anche pagati.