La Bella e la Bestia: Luke Evans parla della serie Disney+ su Gaston e LeTont

La Bella e la Bestia: Luke Evans interpreta Gaston

Luke Evans ha svelato alcuni dettagli sullo spin-off seriale de La Bella e la Bestia, prossimamente su Disney+, nel quale lui e Josh Gad torneranno nei panni di Gaston e LeTont, personaggi dei quali saranno esplorate nuove storie.

Si tratta di un prequel del fortunato film del 2017, e stando all'attore gallese, intervistato al riguardo da Collider, l'ispirazione è nata dalla vera amicizia tra lui e Gad: "Mi ricordo che, lavorando al film, io e Josh ci apprezzavamo a vicenda. Ci facevamo ridere reciprocamente, rispettavamo l'uno il talento dell'altro, e ci divertivamo insieme. Già all'epoca parlavamo di altre cose da fare insieme, e nel corso degli anni abbiamo cercato idee e storie. Una parte di noi, ovviamente, pensava alla possibilità di esplorare un altro periodo delle vite di Gaston e LeTont. Siamo riusciti a coinvolgere degli ottimi sceneggiatori, e Josh ha avuto un'ottima idea che abbiamo proposto a Disney+, e loro l'hanno trovata molto intrigante."

La Bella e la Bestia, il compositore Alan Menken: "i film Disney aiutano a crescere, talvolta a guarire"

La Bella e la Bestia: Luke Evans in una scena del film

Luke Evans non si è lasciato andare ulteriormente quanto a dettagli sulla trama della miniserie, ma ha svelato che la lavorazione è già attivamente in corso: "Il secondo e il terzo episodio sono stati scritti, e abbiamo sentito parte della musica di Alan Menken. È un onore averlo come compositore, è una cosa straordinaria."

Menken è un veterano Disney, avendo firmato le musiche di vari film dal 1989 a oggi, tra cui entrambe le versioni de La bella e la bestia, vincendo un Oscar per l'originale animato. Veterani sono anche i due showrunner Edward Kitsis e Adam Horowitz, che hanno precedentemente creato la serie C'era una volta e cureranno la scrittura della miniserie insieme a Josh Gad. Si tratta di uno di due progetti attualmente in lavorazione per Disney+ a nascere da una costola del recente filone dei remake: è in cantiere anche un film incentrato sul principe Anders, uno dei comprimari di Aladdin.