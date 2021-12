La Befana vien di notte 2 - Le Origini, il trailer del film: c'è anche Monica Bellucci

La Befana sta tornando, e questa volta c'è anche Monica Bellucci! Guardiamo insieme il trailer di La Befana vien di notte 2 - Le Origini, in arrivo il 30 dicembre al cinema.

Dopo il successo del primo film, La Befana vien di notte, con protagonista Paola Cortellesi, ecco che Lucky Red e Rai Cinema ci riprovano, e assieme a 01 Distribution infilano nella calza degli spettatori una nuova pellicola dedicata alla leggendaria figura del folklore italiano.

Questa volta si va indietro nel tempo, alle origini della leggenda. Perché La Befana vien di Notte II è un prequel che ci mostra esattamente come ha avuto inizio la storia di Paola.

Come recita la sinossi ufficiale, infatti ci troviamo nel "XVIII secolo. Paola (Zoe Massenti), una ragazzina di strada, truffaldina e sempre a caccia di guai, si trova inavvertitamente a intralciare i piani del terribile Barone De Michelis (Fabio De Luigi), un omuncolo gobbo sempre scortato dal fidato e bistrattato Marmotta (Herbert Ballerina), con una sconfinata sete di potere e uno smisurato odio verso le streghe. L'intervento della dolce e potentissima Dolores (Monica Bellucci), una strega buona che dedica la sua vita ai bambini, salva Paola da un rogo già acceso. Tra un magico apprendistato, inseguimenti, incredibili trasformazioni e molti, molti, guai, Paola scoprirà che il destino ha in serbo per lei qualcosa di davvero speciale...".

Nella pellicola diretta da Paola Randi e scritta da Nicola Guaglianone e Menotti, oltre ai già citati Bellucci, Massetti, De Luigi e Ballerina, troviamo anche Alessandro Haber, Guia Jelo e Corrado Guzzanti.